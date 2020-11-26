شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لبن أفليك ودى أرماس بعد أخبار ارتباطهما.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطل الثنائي بن أفليك وصديقته أنا دي أرماس في أول ظهور لهما بعد الأخبار التي أكدت اقتراب الإعلان الرسمي لارتباطهما بعدما ظهرت دي أرماس في وقت سابق خلال كواليس فيلمهما الجديد وهي ترتدي خاتما، حيث تكهن عدد من المواقع بأن ذلك يلمح إلى الارتباط الرسمي عن قريب.



بن افليك وارماس

دى أرماس وبن أفليك ظهرا معاً بشوارع لوس انجلوس، وكأنهما أخذا نزهة بعيداً عن ضغوط تصوير أول أعمالهما معا Deep Water، وفقاً لموقع الديلي ميل الذى أكد أنهما استغلا انتهاء أسبوع صعب من التصوير وقررا المشى بعيدا عن ضغوط الفيلم، إلا أن أرماس لم ترتدى الخاتم فى الصور وهو ما أكد عدم صحة الأخبار الأخيرة.



بن افليك ودي

ورصدت عدسات المصورين النجم بن أفليك وآنا دي أرماس وهما يقبلان بعضهما أثناء استراحة من التصوير فيلمهما المقبل Deep Water، فى نيو أورلينز، وكشف موقع مجلة people، أن دي آرماس البالغة من العمر 32 عاما ارتدت خاتم من الماس وهو ما دفع البعض لتوقع أن بن أفليك البالغ من العمر 48 عاما قام بطلبها للزواج ولكن حقيقة الأمر هو أن الخاتم مجرد اكسسوار لشخصيتها، حيث تجسد بالفيلم دور زوجة بن أفليك.