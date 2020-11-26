شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر انيستون تحير متابعيها بصورتها مع رجل غامض..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حيرت النجمة جينيفر انيستون متابعيها مؤخراً، وذلك بعدما ظهرت في صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصحبة كلبها، دون ظهور وجهها بالكامل، إلا أن المحير في الصورة كان رجل نائم على الأرض خلف جينيفر انيستون، حيث لم تكشف عن هويته فى تعليقها على الصورة، والتى جاءت فى كواليس مسلسل The Morning Show وفقاً لموقع الديلى ميل، والتى تقوم ببطولته.



انيستون ورجل خلفها

ويأتى ذلك بعدما خطفت النجمة جينيفر انيستون الأنظار مؤخرًا من خلال سيشن جديد في حملة دعائية لصالح منتجات للبروتينات الحيوية الرياضية، حيث اهتمت المواقع العالمية بقدرة أنيستون على الحفاظ على رشاقتها وجمالها رغم تخطيها سن الـ 50 حيث احتفلت في وقت سابق من العام الجاري 2020 بوصولها لـ 51 سنة من عمرها.

وحثت الممثلة الأمريكية جنيفر أنيستون جمهورها ومعجبيها على دعم المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، حيث شارك متابعوها صورا لها خلال مشاركتها في الانتخابات عبر خدمة البريد وقتها قبل انتهاء الانتخابات.

ووجهت جنيفر أنيستون نجمة The Friends رسالة إلى الأمريكيين أثناء مشاركتها صورًا لها وهي تضع بطاقة الاقتراع بالبريد، حيث كتبت :"هذا الأمر برمته لا يتعلق بمرشح واحد أو قضية واحدة ، إنه يتعلق بمستقبل هذا البلد والعالم.. صوتوا من أجل حقوق الإنسان المتساوية والحب والأخلاق".