محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
أعلنت "مجموعة MBC" عن بدء تصوير برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟" بصيغته العربية، والذي سيبدأ عرضه اعتباراً من 9 ديسمبر على قنوات المجموعة، وهو فورمات عالمي، وأحد أضخم البرامج الترفيهية، ويقدم فكرة مبتكرة وغير تقليدية.
12 نجماً من مختلف أنحاء العالم العربي، يأتون من مجالات عدة، يقفون على المسرح متنكرين بأزياء معينة لتقديم استعراضات غنائية، وعلى المحققين الأربعة الذين يراقبون ويستمعون معرفة هوية النجوم وذلك من خلال دلائل ومعلومات وحركات وتفاصيل وتقارير مرتبطة بشخصية كل نجم، ويشارك الجمهور من المنزل فريق المحققين في كشف المستور ومعرفة هوية النجوم.
يتولى أربعة فنانين من العالم العربي مهمة المحققين وهم: سيرين عبد النور، مهند الحمدي، حسن الرداد وقصي خولي. وسيقومون بالتعاون مع الجمهور في الاستديو عبر التصويت لاستبعاد مشترك واحد وكشف هويته مع نهاية كل حلقة من حلقات البرنامج الذي تقدّمه أنابيلا هلال.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 مشتركاً من نجوم العالم العربي يتنافسون في "انت مين ؟" على MBC لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.