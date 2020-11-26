أحيى الفنان خالد منيب الذكرى التاسعة لوفاة عمه المطرب عامر منيب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
عمو عامر، اسألكم الفاتحة والدعاء، الله يرحمك يا حبيبي، ويحسن إليك ويسكنك الفردوس الاعلى إن شاء الله"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، ودعوا له بالرحمة والمغفرة.
نشر"منيب" صورة للمطرب الراحل، وعلق عليها قائلاً:" النهاردة الذكرى التاسعة لحبيبي
يذكر أن المطرب الراحل عامر منيب قد رحل عن عالمنا في 26 نوفمبر عام 2011، بعد أن أصيب بسرطان القولون.
الجدير بالذكر ان آخر أعمال خالد منيب أغنية بعنوان"تكتكتلة"، كلمات تامر حسين، ألحان خالد منيب، توزيع طارق توكل، وحققت أكثر من 181 ألف مشاهدة عقب طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاته التاسعة.. خالد منيب يدعو لعمه الراحل عامر منيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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