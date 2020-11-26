صورة .. تعاون موسيقي بين نادر حمدي وأحمد جمال

أعلن الملحن والموزع الموسيقي نادر حمدي، عن تعاونه الفني الجديد مع الفنان أحمد جمال، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر حمدي صورة جمعته بـ جمال، وعلق عليها، قائلاً:"اغنية جديدة ان شاء الله مع الفنان أحمد جمال قريباً"، وحرص متابعيه على تهنئته بالعمل الغنائي الجديد معربين عن انتظارهم له.

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يذكر أن جمال قد طرح مؤخراً أغنية "من غير مجاملة"، والتي تم طرحها خلال أغسطس الماضي، وحققت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:أحمد جمال، توزيع:محمد شفيق، ويقول مطلعها"من غير مجامله دى شبه

كامله وبجد عامله زى الخيال نسيتنى اسمى وبشكل رسمى سلمت قلبى من غير فصال ضحكتها تخبل وبجد تهبل".

بالإضافة إلى مشاركة نادر في الموسيقى التصويرية للمسلسل الجديد "لؤلؤ"، حسب ما أعلن في وقت سابق على حسابه الرسمي على "اسنتجرام"، المسلسل من بطولة "مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة"، من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.