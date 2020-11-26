فيديو.. ماجد المهندس يجتاز المليون مشاهدة بأغنية "هتان"

حصد الفنان ماجد المهندس، بأغنيته "هتان"، أكثر من مليون مشاهدة، وذلك في يوم واحد من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع سيروس، ويقول مطلعها "الليالي برد وأشواقي هبوب، ‎والشتا يذبح، وأشوفك بأوله ‎يا غناة الروح، ما غيرك

ينوب، ‎والتعب راحة معك، وأستسهله ‎الليالي برد، وأشواقي هبوب، ‎والشتا يذبح، وأشوفك بأوله ‎يا غناة الروح، ما غيرك ينوب، ‎والتعب راحة معك، وأستسهله، ‎وإنت في صدري مقدر ومحسوب".

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كان المهندس طرح "هتان" في مطلع العام الجاري، لكنه في إصدارها الجديد أضاف مقطعًا غنائيًا جديدًا، ليعيد طرحها من جديد عبر "يوتيوب".

يذكر أن ماجد طرح أخيراً أغنية "ودعت روحي"، خلال شهر أكتوبر الماضي، وحققت نجاحًا استماعيًا كبيرًا على مستوى دول الخليج، وسجلت أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: نواف عبدالله، توزيع: زيد نديم.