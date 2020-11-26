الأمن المصري يكشف حقيقة اختطاف اللاعب ميدو جابر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 02:16 مساءً - منذ 56 ثانية

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية، حقيقة ما تم تداوله على بعض المواقع المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن اختطاف لاعب نادي سيراميكا لكرة القدم، ميدو جابر، من داخل أحد الفنادق.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الأهرام”، فإن الفحص والتحريات أظهرت تردد شخصين على اللاعب بالفندق، وأنه قد غادر الفندق بصحبتهما برغبته، وأن ما تم تداوله عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا.

وكان معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا، المنافس في الدوري المصري لكرة القدم، كشف اليوم الخميس، أن ميدو جابر، اختفى من معسكر الفريق.

وقال البطاوي خلال مداخلة ببرنامج “الماتش” عبر قناة صدى البلد : “ميدو جابر غير متواجد في فندق الفريق، وتفاجأنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس”.