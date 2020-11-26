محمد صلاح ينعى الأسطورة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 02:16 مساءً - منذ ساعة واحدة محمد صلاح نعى اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنكليزي، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر ناهز 60 عاما نتيجة سكتة قلبية مفاجئة. ونشر صلاح عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام” اليوم الخميس، صورة لمارادونا بقميص منتخب الأرجنتين، وأرفقها بالقول: “رحل أسطورة عالم كرة القدم مبكرا، تعازي ومشاعري مع عائلته وأصدقائه ومعجبيه في جميع أنحاء العالم”.

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