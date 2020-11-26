تراند اليوم : ولاد ياسر جلال هيخطفوا التريند : فولة وإتقسمت نصين من أبوهم – إتفرج

يظهر الفنان ياسر جلال لأول مرة برفقة أولاده في برنامج تليفزيوني، خلال حلوله ضيفا على برنامج Top Trending على قناة Ten.

تعرض الحلقة مساء اليوم، في تمام السابعة مساء، وهي من تقديم أحمد عليوة.

ويستقبل جلال فريق البرنامج في منزله ويكشف الكثير من الأسرار عن حياته، كما يظهر معه ابنته قدرية وابنه جلال في أول ظهور لهما.

يشار إلى ن ياسر جلال شارك في رمضان 2020 بمسلسل “الفتوة” من بطولة مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي‎.‎



