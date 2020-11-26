تراند اليوم : نسرين طافش بتشرب كابتشينو بتمن شقة في الإسكان الفاخر – إتفرج

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت نسرين طافش بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانا باللون الاسود وظهرت وهي داخل أحد الفنادق في دبي و هي تستمتع بشرب الكابتشينو بالذهب.

وعلقت نسرين طافش علي الفيديو قائلة: “استمتع بأبسط النعم حتى تأتيك أعظمها .. و اسعد لسعادة غيرك فخير الله لا محدود ..كابتشينو بالذهب”.

وجاءت التعليقات كالتالي:

-ده اللي هو ازاي

– الناس مش لاقيه تاكل و انتي بتشربي الذهب

-طعم الدهب عامل ازاي

-احلي حاجه

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش، مسلسل «الوجه الاخر»، والذي يعرض حاليا عبر قنوات «cbc»، ومن بطولة الفنان ماجد المصري ونسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبدالغني ومحمد على رزق ورانيا شاهين وحنان سليمان وأيمن عزب ودنيا المصري ومن تأليف ماجد المصري ومعالجة وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.

يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم” نادى الرجال السرى”، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل “مقامات العشق” مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

نسرين يوسف طافش هي ممثلةٌ فلسطينيةٌ سورية ٌجزائرية. وُلدت في مدينة حلب في سورية ونشأت بها، ودرست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وتتلمذت على أيدي أبرز النجوم على الساحة العربية ومنهم جمال سليمان وفايز قزق وغسان مسعود.

بدأت مسيرتها الفنية في أول مشاركٍة لها بدورٍ صغيرٍ عام 2002 في مسلسل “هولاكو” من إخراج المخرج باسل الخطيب، إلّا أنّ انطلاقتها الحقيقية في مسيرتها الفنية كانت من خلال المسلسل السوري “صبايا” في عام 2009.

برزت نسرين كوجهٍ شابٍ جديد، حيث تميزت بحضورها القوي وشخصيتها الجذابة التي لفتت الكثير من المتابعين والنقاد الذين أثنوا على أدائها وتميزها في تجسيد الأدوار التي أُوكلت إليها.

ترشحت إلى عدة جوائز منها جائزة أفضل ممثلة عربية في جوائز الموريكس دور عن دورها في مسلسل “جلسات نسائية” .