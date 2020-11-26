تراند اليوم : شريف مدكور يدعو الستات للتبرج : عاوز أتفرج

استنكر الإعلامي شريف مدكور التفرقة المجتمعية بين الرجل والمرأة في إظهار عوراتهم.

وعبر حسابه على Facebook، كتب شريف مدكور: هو ليه في مجتمعنا عادي ان الراجل يبين عورته و الست لاء ؟؟؟ ، مضيفا “هو المفرض اللي الحالتين حرام ليه الراجل عادي ؟؟؟؟ ده في شباب ناشر صوره بالبوكسر ؟؟؟”.

يُذكر أنه ترددت بعض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بأن شريف مدكور يمر بحالة مرضية مؤخرًا.‏

نفى مدكور هذه الشائعات التي أصبحت تتردد خلال الفترة الأخيرة، وكتب عبر حسابه على Instagram قائلا: “في إضاعة إني مريض ‏وده مش صح، أنا صحتي تمام نعمة وفضل وكل يوم في الشغل”.