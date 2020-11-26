مهند الحمدي يكشف جنسية حبيبته ويتحدث عن موعد الزواج

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد انتشار الكثير من الأخبار عن ارتباطه، وبعد الجدل الذي أثاره ظهوره مع حبيبته في صورة نشرها على حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، خرج الممثل السعودي مهند الحمدي عن صمته وأوضح الحقيقة خلال لقاء أجراه معه أنس بو خش، حيث قال إنه ينوي الزواج في موعد قريب بعدما كان يفضل التفرغ لحياته الفنية، وأنه التقى الإنسانة المناسبة التي يمكن أن تكون شريكة حياته. وأضاف أنه تعرّف إليها منذ سنوات عدة خلال زيارة قام بها إلى دبي، وأن علاقتهما بدأت أخوية قبل أن تتحول إلى عاطفية.

وتطرق مهند خلال اللقاء إلى لحظة اعترافه بحبّه لها، مشيراً إلى أنه يتمتع بعقلية صعبة ويحتاج إلى من يفهمه، كما كشف أن حبيبته تحمل الجنسية اللبنانية، لافتاً إلى أنه يعيش حالياً أجمل أوقاته، وأن حبيبته قد تشاهد المقابلة وستُعجب بما يقول.

وإثر هذا، تناقل الناشطون على المواقع صورة لشابة قالوا إنها حبيبة مهند التي تحدّث عنها وأبدوا إعجابهم بجمالها.