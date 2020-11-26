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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علق الفنان نبيل الحلفاوي، على زواج الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة هنادي مهنا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.
وكتب: "يعني خالد صالح وهوه بيتفرج على عبدالحليم بيغني في التليفزيون كان يخطر في باله إن ابنه هيتجوز بنت الراجل ده اللي بيعزف ورا حليم على الأورج، دفتر أحوال الدنيا، ربنا يسعدهم ويرحمك يا خالد".
واحتفل أحمد خالد صالح بزفافه على الفنانة هنادي مهنا مطلع الشهر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم تامر حسني، حسن الرداد، إيمي ودنيا سمير غانم، درة، شريف رمزي، محمد هنيدي، وآخرون
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي يعلق على زواج أحمد خالد صالح وهنادي مهنا: "دفتر أحوال الدنيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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