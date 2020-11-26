محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: وجه الفنان رامي صبري، نصيحة لجمهوره، بصورة من إحدى حفلاته الغنائية، نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام. وعلق: "النجاح هو إنك تحقق حاجة مهمة جدا في حياتك ويبقى ليك أهمية وتفضل دايما تشتغل على نفسك لحد لما تبقى". وتابع: "الاصرار والطموح يساوي علطول نجاح إن شاء الله، علشان توصل لحلمك حاول، عافر مع الدنيا". يذكر أن رامي صبري حقق نجاحا كبيرا بأغنية "غريب الحب"، وهي تتر مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر "عافر في الدنيا".. رامي صبري يوجه نصيحة لجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.