“البدلة” لـ تامر حسني يحتل المرتبة الأولى على NETFLIX

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متابعة بتجـــــــــــرد: احتل فيلم “البدلة” للنجم المصري تامر حسني المركز الأول من حيث عدد المشاهدات عبر منصة “NETFLIX” الشهيرة لعرض المسلسلات والأفلام.
وتصدّر فيلم “البلدلة” قائمة الأعمال الفنية التي حازت على أعلى المشاهدات في الساعات الماضية على موقع “NETFLIX”، وتضمنت هذه القائمة مجموعة من أشهر الأفلام العربية والأجنبية.
فيلم “البدلة” من بطولة الفنان المصري تامر حسني ويشاركه فيه عدد من الممثلين نذكر منهم أكرم حسني، دلال عبد العزيز، محمد ثروت، وهو سيناريو أيمن بهجت قمر، إخراج ماندو العدل وإنتاج وليد منصور وحسام حسني.
وحقق الفيلم في العام 2018 لدى عرضه في دور العرض أعلى إيرادات بتاريخ السينما المصرية العربية، حيث حصد 70 مليون جنيه مصري داخل مصر و150 مليون في البلدان العربية الأخرى، أي ما يعادل 22 مليون جنيه مصري بمجموع إيراداته.
يحكي الفيلم قصة شاب (تامر حسني) وخاله (أكرم حسني”، ولدا في نفس اليوم ولم يحققا أي شيء يذكر في الحياة، فيقرران الذهاب إلى حفلة تنكرية ويقومان بالتنكر بزي رجال الشرطة لمقابلة زملائهم القدامى، الأمر الذي يجعل الجميع يعتقد بأنهما شرطيين حقيقيين فتقع لهما العديد من الأحداث والمشاكل.
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