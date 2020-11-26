باسم ياخور يبكي على الهواء

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الفنان السوري باسم ياخور، على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطعاً مصوراً سجل أثناء حلوله ضيفاً على أحد البرامج التلفزيونية. وتبين من خلال تعليقه أنه تمت استضافته ضمن برنامج “هذا أنا” الذي يعرض على شاشة قناة أبو ظبي.

وفي هذا السياق كتب: “حلقتي في برنامج “هذا أنا” على قناة أبو ظبي يوم السبت الساعة الحادية عشر ليلاً بتوقيت الامارات التاسعة بتوقيت دمشق محبتي للجميع”.

وأكثر ما لفت الانتباه هو أنه ظهر في أحد مشاهد المقطع المختار وهو يبكي متأثراً لسبب لم يتضح من خلاله حيث تبين أن هذا نتج عن تناول أحد المواضيع.

وأحدث هذا ضجة في أوساط المتابعين وبدا من خلال تعليقاتهم أنهم يشعرون بالفضول ويرغبون في معرفة السبب. كما تبين أن الفنان تطرق إلى شؤون المهنة ورأى أنه يتم حالياً الحكم على بعض الأعمال التي تقدم تماماً كما يتم انتقاد تصاميم الموضة. وشاهد المقطع في مدة قصيرة جداً أكثر من 84 ألف متابع.