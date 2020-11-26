درة تلقن متابعًا درسًا في اللغة العربية: “اسمها الزوجة الثانية”

متابعة بتجــــــــــرد: استفز أحد المتابعين الفنانة درة في تعليق له على صوة نشرتها على حسابها على “إنستغرام”، مما دعاها لأن تلقنه درسًا في اللغة العربية.

وكتب المتابع على صورة درة: “الجوزة التانية”، في إشارة منه لزواجها من رجل الأعمال هاني سعد.

لترد عليه درة قائلة: “أولاً اسمها الزوجة مش الجوزة، ثانيًا اسمها الثانية مش التانية، وثالثا الوحيدة ورابعًا لو اشتغلت على نفسك واتعلمت اللغة العربية والكتابة أفيد لك من الاستظراف ده”.

يشار إلى أنه يعرض حالياً لدرة حكاية “أول السطر” من مسلسل “إلا أنا”، تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها عمر الشناوي والطفلة ريم عبد القادر.

“إلا أنا” كان يضم في البداية ست حكايات، هي “بنات موسى” بطولة وفاء عامر، و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة، و”أمل حياتي” بطولة حنان مطاوع، و”أمر شخصي” بطولة شيري عادل، و”ضي القمر” بطولة كندة علوش، و”لازم أعيش” بطولة جميلة عوض، وبعدها تم زيادته، حيث قدمت ريهام عبد الغفور الحكاية السابعة وحملت اسم “ربع قيراط”.

يذكر أن درة احتفلت مؤخرا بزفافها إلى المهندس المعماري هاني سعد في الجونة، وحضر الحفل عدد من الفنانين على رأسهم غادة عادل ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان ولطيفة وبشرى وجمال سليمان وخالد الصاوي وحنان مطاوع وشيرين رضا وهند عبد الحليم وآسر ياسين وجومانا مراد وأروى جودة وآخرون.