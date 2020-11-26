شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مجوهرات ريتا أورا فى عيد ميلادها الـ29.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد النجمة العالمية ريتا أورا الـ29، بعدما نجحت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية فى تحقيق شهرة كبيرة اكتسبتها من أغانيها العديدة التى تطرحها من آن لآخر، وبالتزامن مع عيد ميلاد النجمة ذى الإطلالات غير المعتادة، نسلط الضوء على عدد من مجوهراتها ممن تحرص على ارتدائها في أغلب المناسبات التى تظهر بها.









تُعرف النجمة العالمية ريتا أورا بأنها تسعى دائمًا لوضع بصمات قوية فى عالم الفن، ويقال إنها جمعت ثروة رائعة بقيمة 20 مليون جنيه إسترلينى بسبب غنائها وعملها كسيدة أعمال، ظهرت ريتا أورا البالغة من العمر (29 عامًا) وهى تروج لمجموعة منتجاتها من المشروبات الكحولية وذلك فى لندن.



ريتا اورا ومجوهراتها

يذكر أن ريتا أورا قررت أن تحتفل مؤخرا بعيد ميلاد شقيقها "دون" وسط محبيها وعشاقها على طريقتها الخاصة، حيث استعانت النجمة الشهيرة البالغة من العمر (29 عاما) بألبوم صور العائلة لتحفل بعيد ميلاده الـ 23 لتكشف عن بعض الصور المميزة، حيث نشرت ريتا أورا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" عدة صور جمعتها بشقيقها دون "don" وهى صور التقطت لهما بمرحلة الطفولة فى إطار أسرى بالمنزل مع والديهما و صور أخرى خلال إحدى النزهات، وكانت هذه الصور بمثابة مفاجأة للكثيرين وخاصة أن أورا نادرا ما تنشر هذه النوعية من الصور .



ريتا اورا ومجوهراتها



ريتا اورا وقطع من مجوهراتها



