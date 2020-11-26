شكرا لقرائتكم خبر عن مريم عامر منيب تحيى الذكرى التاسعة لوفاة والدها بصور نادرة وكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت مريم عامر منيب ابنة النجم الراحل عامر منيب الذكرى التاسعة لرحيله، حيث توفى فى مثل هذا اليوم عام 2011، ونشرت مجموعة صور لها معه فى طفولتها، معلقة عليها عبر خاصية ستورى "إنستجرام": "9 سنوات ولم أتمكن من مواكبة الحب والاحترام اللطيف الذى يظهره لى الجميع فى اللحظة التى يعلمون فيها أنك أبى"، وكتبت تعليقا على صورة أخرى: "ستبقى دائما فى نفس المكانة دائمًا بغض النظر عن سرعة مرور الوقت".



مريم عامر منيب



مريم عامر منيب

فيما علقت على صورة أخرى "لقد كنت محظوظًا فى اليوم الذى سرت فيه على هذه الأرض وأنا أعلم أنك أبى، صخرتى، وكل شىء بالنسبة لى".



مريم عامر منيب



مريم عامر منيب



مريم عامر منيب

وتسببت وفاة عامر منيب بعد صراعه مع سرطان القولون فى صدمة كبيرة لدى عشاقه وزملائه من أبناء الوسط الفنى بعد وفاته فى سن صغير، إلا أن أعماله الغنائية وأفلامه التى قام ببطولتها لا تزال إلى الآن تخلد اسمه بين قلوب محبيه، عامر منيب الذى اشتهر بغناء الأغانى الرومانسية طوال مشواره.



مريم عامر منيب



مريم عامر منيب



عامر منيب

الراحل عامر منيب تم اكتشافه على يد الموسيقار الكبير حلمى بكر، خلال لقاء جمع ألمع نجوم الفن منهم نور الشريف ومحمود ياسين بصحبة زوجاتهم وأطربهم عامر بأغنية لمحمد عبد الوهاب، وكانت بداية دخوله المجال الفنى والغناء تحديدًا، وفوجئ معظم الحاضرين بأنه حفيد الفنانة مارى منيب وأعجب بكر بصوته وقرر أن يدعمه، وتحدث إليه أنه موهوب وأن أمامه مستقبلا باهرا، فأخبره عامر أن سيسافر إلى أستراليا لاستكمال دراسته وأنه بالفعل قطع تذكرة السفر، فطلب منه بكر التراجع عن قراره، واقتنع عامر.