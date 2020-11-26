شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون يتنافسون في أغنية جديدة الأهلي والزمالك أبرزهم سعد الصغير ومتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من المطربين لطرح أغانٍ جديدة لفريقي الأهلي والزمالك، بمناسبة نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته الجمعة الموافق 27 نوفمبر في استاد القاهرة، وفي السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز أغانٍ لهؤلاء المطربين:

حجازي متقال

انتهى المطرب حجازي متقال من تسجيل أغنية جديدة إهداء للنادى الأهلي بعنوان "التاسعة يا أهلي"، وهى من كلمات وليد جنيدى، وألحان منعم، وتوزيع محمد هارون، تقول كلمات أغنية التاسعة يا أهلى: أنت تلف تدور ياكاس تروح شمال يمين. مستني على مهلي.. أصل ياكاس فاكر نفسك هاتروح لمين..آخرك للأهلي.. ويا شبكة تستاهلي.. التاسعة للأهلي.. واحنا اللي قدنا مين.. ده الأهلي ده حبيب الملايين.

سعد الصغير

انتهى المطرب سعد الصغير من تسجيل أغنية جديدة بعنوان الأهلى "فريق جبار" من كلمات إسلام خليل وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع زيزو فاروق وهندسة الصوت احمد جودة.

رامي رفعت

طرح المطرب رامى رفعت أغنية جديدة تحت عنوان ”انصر يارب الأبطال“ عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك لدعم لاعبى الزمالك، وهى من كلمات جماهير الزمالك، رؤية وألحان رامى رفعت، توزيع وميكس وماستر أحمد إسماعيل، جيتار يوسف طارق ومونتاج، وإخراج أحمد المليجى.