شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يشارك فى بطولة "نسل الأغراب" مع أحمد السقا وأمير كرارة رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم دياب، فى بطولة مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجمين أمير كرارة وأحمد السقا، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يبدأ تصوير المسلسل مطلع شهر ديسمبر المقبل، تمهيداً لعرضه فى السباق الرمضانى.

وجاء اختيار دياب للمشاركة فى المسلسل، نظراً لتألقه وظهوره بشكل مميز الفترة الماضية، فى العديد من الأعمال كان آخرها مسلسل "فرصة تانية"، مع النجمة ياسيمن صبرى، وظهر بشكل ميز خلال المسلسل.

مسلسل "نسل الأغراب" يعد التعاون الثانى الذى يجمع دياب وأمير كرارة ، بعدما تعاونا سوياً فى مسلسل "كلبش" فى جزئه الاول، وحقق نجاحاً كبيراً بشخصية "زناتى"، ووالذى أطلق ايضاً كلمة "باشا مصر" التى يتداولها العديد من الشباب واصبحت ترند منصات السوشيال ميديا.

يشار إلى أن مسلسل نسل الأغراب، بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، وأخرون، تأليف واخراج محمد سامى، انتاج سينرجى.