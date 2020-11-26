بالصور.. هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد زوجها في "المالديف"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: احتفلت الفنانة هنادي مهنا، بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد خالد صالح، أثناء قضائهما "شهر العسل" في جزر المالديف. وكتبت "هنادي" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "عيد ميلاد سعيد لزوجي وحبيبي وصديقي العزيز وابني الأول، أتمنى أن تكون أيامك مليئة بالحب والسعادة والزواج، أنت تستحق العالم كله". واحتفل أحمد خالد صالح بزفافه على الفنانة هنادي مهنا مطلع الشهر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم تامر حسني، حسن الرداد، إيمي ودنيا سمير غانم، درة، شريف رمزي، محمد هنيدي، وآخرون.

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