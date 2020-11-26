محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عن توقعاته بتسجيل لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي في قمة نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يجمع بين فريقي الأهلي والزمالك.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "إن شاء الله.. حمدي فتحي هيسجل".

يذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستقام يوم الجمعة 27 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كانت هذه تفاصيل خبر الحلفاوي يتوقع تسجيل هذا اللاعب في قمة نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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