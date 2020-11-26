تراند اليوم : إعلامية كويتية تهين فنان مصري شهير بعد ظهور ابنته الحسناء: طلعت حلوة " بنت الأقرع "

سيطرت حالة من الغضب على متابعي الإعلامية الكويتية مي العيدان بشأن حديثها عن فنان مصري شهير.

و شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجوما حادا على الفنان أحمد بدير بعد نشرها صورة فتاة تزعم أنها ابنته.

ونشرت مي العيدان صورة لفتاة وعلقت قائلة: صورة ابنة الفنان أحمد بدير .. والله طلعت بنته مزة .. بنت الأقرع.

وتسبب هذا التعليق في انزعاج الكثير من متابعي مي العيدان حيث طالبها كثيرون بحذف التعليق الذي احتوى على التنمر مطالبين أحمد بدير بمقاضاتها.

