هذا هو مقعد الطائرة الأكثر أماناً للوقاية من كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2020 9:31 صباحًا

قلبت جائحة كورونا معايير السفر رأساً على عقب، حيث فرضت الجائحة تدابير صحية جديدة للوقاية من الإصابة بعدوى كورونا .

نصح خبراء باختيار مقعد النافذة في حالة الاضطرار للسفر بالطائرة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحذرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من أن السفر يزيد من فرصة الإصابة بـ”كوفيد-19″ وانتشاره، وحثت الناس على البقاء في منازلهم قدر الإمكان.

ولكن في حالة الاضطرار السفر بالطائرة، فربما يتساءل البعض عن كيفية القيام بذلك بأمان.

ووفقاً لموقع “بيزنيس إنسايدر” الأمريكي لما يتعلق بمدى احتمالية الإصابة بالعدوى على متن طائرة، اتضح أن خطر الإصابة بالمرض أثناء الطيران أقل مما قد يعتقد البعض، خاصةً في حالة اتخاذ الاحتياطات الصحية المناسبة، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وارتداء الكمامة، ووجود فتحات تهوية للهواء.

كما يوجد شيء آخر يمكن القيام به لتقليل خطر الإصابة بالعدوى بالأمراض أثناء رحلات الطيران، بحسب الخبراء، وهو اختيار الجلوس في المقعد المجاور للنافذة.

وتعليقاً على هذه المعلومة، قالت تشارلز جيربا، أستاذ علم الفيروسات في جامعة أريزونا الأمريكية، والتي درست الجراثيم على الطائرات: “نظراً لأن الأشخاص يسيرون بجانبك في مقعد الممر، فقد ظهر في حالات تفشي المرض والنوروفيروس (المسبب الرئيسي لالتهاب المعدة والأمعاء الحاد) أن الأشخاص يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمرض إذا جلسوا في مقاعد الممر لأن الناس يلمسون الأسطح ويمشون بجوارها، وبناءً على ذلك، يكون مقعد النافذة هو الأفضل”.

هوارد فايس، عالم الرياضيات الحيوية وأستاذ كلية الرياضيات بجامعة جورجيا للتكنولوجيا وأستاذ مساعد في علم الأحياء والصحة العامة بجامعة إيموري، شارك في تأليف دراسة بعنوان “السلوكيات والحركات وانتقال أمراض الجهاز التنفسي التي تتوسطها القطيرات أثناء الطيران”.

وقال “وجدنا أنه في حالة جلوسك على مقعد بجوار النافذة في الطائرة، فأنت على بعد أكثر من متر من الممر، ومن ثم فسيكون لديك عدد أقل بكثير من جهات الاتصال القريبة، لذا نعم، هناك بعض الفوائد الإضافية للجلوس في مقعد النافذة”.

ومع ذلك، في حين أن الطائرة نفسها قد لا تكون مصدر خطر كبير، يجب على المسافرين توخي الحذر عند الوصول إلى المطار، حيث لا يكون نظام التهوية فعالاً مثل الطائرات، كما يُنصح دائماً بالالتزام بالتباعد الاجتماعي والمواظبة على ارتداء الأقنعة الواقية وغسل اليدين بشكل متكرر.