ضحاياه بالملايين..السجن 40 عاما لزعيم عصابة بتهمة العبودية الافتراضية

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ارتفاع نسب استغلال الأطفال عبر الانترنت
حكمت محكمة كورية جنوبية ، الخميس، على زعيم عصابة للابتزاز الجنسي عبر الإنترنت بالسجن 40 عاما ، حسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.
وأدين تشو جو-بن (24 عاما) بإدارة شبكة على الإنترنت ابتزت مالا يقل عن 74 امرأة منهن 16 مراهقة، فيما وصفته السلطات “بالعبودية الافتراضية” من خلال إجبارهن على إرسال صور جنسية لهن في الفترة بين مايو 2019 وفبراير 2020.
وقالت الوكالة إن محكمة منطقة سول المركزية حكمت بالسجن على تشو لانتهاكه القوانين الجنائية وقوانين حماية الطفل من خلال إعداد ونشر مواد إباحية وإدارة منظمة إجرامية.
ونقلت يونهاب عن القاضي، الذي أصدر الحكم قوله إن “المتهم استدرج العديد من الضحايا وهددهن بطرق مختلفة لإنتاج مواد إباحية ووزعها لفترة طويلة على كثيرين. لقد تسبب على وجه الخصوص في إلحاق ضرر لا يمكن علاجه بالعديد من الضحايا من خلال نشر هوياتهن”.
وأثارت القضية غضبا شديدا على الصعيد الوطني، حيث وقع ملايين الكوريين على التماسات تحث السلطات على الكشف عن هوية تشو والتحقيق ليس فقط مع المنظمين ولكن أيضا المشاركين في الشبكة الذين دفعوا ما يصل إلى 1.5 مليون وون (1360 دولارا) لمشاهدة مقاطع الفيديو والصور المسيئة.
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