“مقبرة”.. شبكة بشرى من خطيبها

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت النجمة بشرى عن أغرب طلب يمكن أن تطلبه عروس من خطيبها كشبة عرس، حيث أكدت أنها طلبت من خطيبها سالم هيكل أن يشتري لها مدفن “مقبرة” كشبكة لخطوبتهما، وأكدت بشرى أن المقربين منها استغربوا طلبها، إلا أنها مقتنعة بأن الإنسان يجب أن يفكر في الآخرة مثلما يفكر في الدنيا ويهتم بذلك مثلما يهتم بشراء منزل أو سيارة.

وأوضحت أن معني طلبها ليس تشاؤمًا، وإنما تأكيد علي مدى صدق علاقتهما، فهي تريد أن تكمل حياتها معه حتى النهاية وإما تسبقه هي إليها أو يسبقها هو إليها.

وأضافت بشرى أن خطيبها سالم هيكل يعرفها جيدًا منذ أن كانا طفلين، وهما في نفس السن ونفس الدفعة، وعلاقتهما ممتدة منذ الطفولة، وأنه غير حقيقي ما يقال عن أنها أكبر منه بست سنوات، مؤكدة أنهما في نفس السن، وأنها تريد أن تكمل حياتها معه إلى النهاية.

وأشارت بشرى إلى أنها تراجعت عن فكرة إقامة حفل زفاف خوفًا من فيروس كورونا، وحتى لا يتعرض ضيف من الضيوف إلى الإصابة وأنها تفكر في إقامة حفل بسيط.

يذكر أن بشرى تشارك في بطولة مسلسل “الاختيار 2” للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ويشارك في بطولة العمل بجانبهم هادى الجيار، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، وآخرون، سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.