كندة علوش توجه رسالة توعوية لجمهورها: “لا تظلموا أولادكم”

متابعة بتجـــــــــــرد: وجهت الفنانة كندة علوش من خلال حسابها الخاص على “تويتر” نصيحة للجمهور بضرورة الاهتمام بالأطفال بشكل أكبر، لا سيما في الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم بأسره حاليا عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتبت كندة قائلة: “الوقت اللي عم نمر فيه صعب جدا، بس هو أكيد أكثر صعوبة على الأطفال اللي تغير كل شكل حياتهم وصار مفروض عليهم البقاء بالبيت وعدم ممارسة نشاطاتهم أو اللعب مع أقرانهم أو الذهاب للمدرسة.. للأطفال قدرة رهيبة على التأقلم بس ما لازم نظلمهم معنا.. اهتموا بأطفالكم دلعوهم تحملوهم ولا تحملوهم فوق طاقتهم”.

وتابعت: “بسبب الضغوط الاقتصادية والنفسية اللي عم يمر فيها معظم الناس بكل العالم وببلادنا عم تزداد حالات العنف الأسري ضد الأطفال.. الأطفال ضحايا عم يعيشوا ظرف صعب متل اللي يمروا فيه أهاليهم وأصعب.. مش ذنبهم يستحملوا سوء معاملة أو ضغط أو عنف احتضنونهم استمعوا لهم استحملوهم ولا تحملوهم فوق طاقتهم”.

يذكر أن كندة علوش عادت إلى الساحة الفنية بعد فترة توقف بسبب إنجابها واهتمامها بابنتها “حياة”، بحكاية “ضي القمر”، وهي الحكاية الرابعة ضمن مسلسل “إلا أنا”، وهي من إخراج مريم أحمدي وشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وياسمين وافي وعدد آخر من الفنانين الشباب.