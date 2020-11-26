محامي قتيل فيلا نانسي عجرم: تم إخفاء الأدلة والشهود

الخميس 26 نوفمبر 2020

علق المحامي جمال الغيث، الوكيل القانوني للسوري محمد الموسى، الذي قتله فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق في لبنان بشأن إدانة الأخير بالقتل القصد.



وقال الغيث إن القرار قضى بإدانة فادي الهاشم، بالقتل قصدًا وليس عمدًا من خلال المادة 547 معطوفة على المادة 228 المعنية بحالة الدفاع عن النفس، موضحًا أن القرار لم يفسر تفاصيل الدفاع المشروع لأن له شروطًا بين الاعتداء والدفاع وهذه النقطة لم تُثار.

وأكد في تصريحات تلفزيونية أنه كفريق دفاع لم يتسن له تقديم مذكرة تؤكد أنه تم إخفاء جميع الأدلة في مسرح الجريمة وكذلك الشهود، لافتًا إلى أنه سيقوم بذلك أمام محكمة الجنايات التي أحيل لها القرار الظني.

وشدد جمال الغيث، أن قتل موكله محمد الموسى، ”لم يكن دفاعا عن النفس من جانب فادي الهاشم لأن كان هناك علاقة سابقة بين القاتل والمجني عليه، ومن هنا نعتبر المجني عليه ضحية“.

وأضاف أن ”الجميع مع الحق وليس شيئًا آخر، لاسيما أننا لم نستطع العمل بالظروف المحيطة بالدعوى، وعدم تعاون الجهات المعنية معنا، فضلًا عن وجود أزمة كورونا، وهذه العوامل جعلتنا لا نحقق جيدا في مسألة وجود علاقة بين المجني عليه وزوجة الفنان“.