شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم سعيد ينتهى من تصوير أغنية "حلوة عنيه" فى لبنان ويطرحها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب هيثم سعيد من تصوير كليب جديد بعنوان "حلوة عنيه"، الذى تم تصويره فى لبنان، من إخراج فادى حداد، وكلمات محمد الغنيمى، وألحان أحمد أبوزيد، وتوزيع الموسيقى كريم أسامة، ومن المقرر أن يتم طرحه فى الفترة المقبلة على يوتيوب.

وكان هيثم سعيد قد طرح مؤخرا أغنية جديدة من ألبومه الجديد تحمل اسم "يوم 30" على طريقة الفيديو كليب وهى هيد الألبوم، من كلمات علاء سليمان وتوزيع أحمد حسين وألحان جوليو وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن.

وتقول كلمات الأغنية: "اتقابلنا واتفقنا.. والفراق كان ليه معاد أصل مش بسهوله نقدر مرة واحدة نكون بعيد قلنا لما نروح بروحنا.. واحدة واحد للفراق يبقى سبنا لبعض فرصه نقبل الوضع الجديد ما أنا وهيا.. حمل البعد صعب علينا يوم واحد عشنا ف حضن بعض سنين وهيفرقنا يوم واحد طبيعى صعب نبقى اتنين بعد ما كنا يوم واحد نوينا البعد يوم 30 رجعنا لبعض يوم واحد كل واحد فينا سلم لما طعم الفرقه داق والوجع كان بأن علينا قبل ما نكمل يومين رجعت الحاله القديمة وتلغى أى اتفاق غيبنا يوم عن بعض فوقنا ومن ساعتها مكملين".

يذكر أن هيثم سعيد قد طرح دعاء دينى جديد بعنوان "إرجع وتوب"، فى شهر رمضان الماضى، وهى من كلمات علاء شعبان، وألحان سارة عادل وتوزيع حماده عصمت، وكان هيثم قد اشتهر من خلال أغنيته "هما ما لهم بينا ياليل"، وهو أحد نجوم برنامج سوبر ستار، وأصدر من قبل ألبومات من ضمنها "مش بس كلام" وألبوم "لإمتى"، كما شارك فى عدد من الأعمال التمثيلية، كان من ضمنها فيلم "رامى الاعتصامى" وغيره.