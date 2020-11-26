"كنت سببًا وإن لم تدري بما أنا عليه الآن".. باسل خياط ينعى مارادونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان باسل خياط، أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، الذي رحل عن عالمنا أمس.

ونشر "خياط" صورة مارادونا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعا مارادونا ...لست أنا الوحيد من علق صورتك وراء باب الخزانة ولست أنا الوحيد من يدخر مصروفه ليشتري لك صورا مميزة ولست أنا الوحيد من استعار شخصيتك في لعبة الشارع وصرخ جوووول، مارادونا حين يحرز هدفا ولو بالصدفة".

أضاف: "ولست أنا الوحيد من ردد (لم أسجل بيدي) جملتك الشهيرة ولست أنا الوحيد من احتفظ بقميصك الأرجنتيني حتى لو كان مشجعا لفريق آخر ولست أنا الوحيد من دافع عنك وأنت في الأرجنتين حينما قالوا إنك تزداد قصرا كل سنة ١ سم ولست أنا الوحيد من عشق الأرجنتين لإسمك ولست أنا الوحيد من تشاجر مع زميله في المباراة وقال له (شو مفكر حالك مارادونا)".

وتابع: "ولست أنا الوحيد من بكى عند خسارتك ولست أنا الوحيد من جلبت سعادة إلى بيته في وحدته ولست أنا الوحيد من ارتبط اسمك وصورتك ببيتي ومدرستي ورحلتي وعملي وشارعي ومواصلاتي ولست ولست ولست، وداعا لأنك كنت سببا وإن لم تدري بما أنا عليه الآن".