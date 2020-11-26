محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعى الفنان باسل خياط، أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، الذي رحل عن عالمنا أمس.
ونشر "خياط" صورة مارادونا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعا مارادونا ...لست أنا الوحيد من علق صورتك وراء باب الخزانة ولست أنا الوحيد من يدخر مصروفه ليشتري لك صورا مميزة ولست أنا الوحيد من استعار شخصيتك في لعبة الشارع وصرخ جوووول، مارادونا حين يحرز هدفا ولو بالصدفة".
أضاف: "ولست أنا الوحيد من ردد (لم أسجل بيدي) جملتك الشهيرة ولست أنا الوحيد من احتفظ بقميصك الأرجنتيني حتى لو كان مشجعا لفريق آخر ولست أنا الوحيد من دافع عنك وأنت في الأرجنتين حينما قالوا إنك تزداد قصرا كل سنة ١ سم ولست أنا الوحيد من عشق الأرجنتين لإسمك ولست أنا الوحيد من تشاجر مع زميله في المباراة وقال له (شو مفكر حالك مارادونا)".
وتابع: "ولست أنا الوحيد من بكى عند خسارتك ولست أنا الوحيد من جلبت سعادة إلى بيته في وحدته ولست أنا الوحيد من ارتبط اسمك وصورتك ببيتي ومدرستي ورحلتي وعملي وشارعي ومواصلاتي ولست ولست ولست، وداعا لأنك كنت سببا وإن لم تدري بما أنا عليه الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر "كنت سببًا وإن لم تدري بما أنا عليه الآن".. باسل خياط ينعى مارادونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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