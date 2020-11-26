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شكرا لقرائتكم خبر عن Netflix تضاعف ميزانيتها فى المملكة المتحدة لـ مليار دولار بعد نجاح The Crown والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضاعفت شبكة Netflix إنفاقها في المملكة المتحدة إلى مليار دولار هذا العام بعد نجاح العروض البريطانية بما في ذلك The Crown و The Witcher و Sex Education، وذلك حسب موقع deadline، حيث ذادت ميزانية الشبكة بنسبة 100٪ عن ميزانية العام الماضي وهي 500 مليون دولار.
The Crown
وقال متحدث باسم Netflix: "تعد المملكة المتحدة سوقًا مهمًا للغاية لـ Netflix ونحن فخورون بزيادة استثماراتنا في الصناعات الإبداعية في المملكة المتحدة"
وأضاف: "The Crown و Sex Education و The Witcher من بين العروض التي تم عرضها في المملكة المتحدة هذا العام ويشاهدها العالم. وهذه العروض شهادة على عمق الموهبة الموجودة هنا ".
وكانت قد كشفت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة لمسلسل الدراما الملكية The Crown ، عن مجموعة صور جديدة لأبطال العمل الدرامي اثناء ظهورهم في العرض الأول للموسم الرابع الجديد بعد سلسلة من التأجيلات تسبب فيها تفشي فيروس كورونا.
وظهر نجوم الموسم الرابع في الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية لمنصة نتفليكس، وهم على السجادة الحمراء من اجل حضور العرض الخاص الأول وللترويج للموسم الجديد.
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