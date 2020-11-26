شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقوس الفنانة الراحلة صباح بين الطبخ والغسيل فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الخميس ذكرى وفاة النجمة الراحلة الشحرورة صباح، وهي واحدة من أشهر نجمات زمن الفن الجميل، تميزت بصوت عذب، إلى جانب موهبتها في مجال التمثيل، وساهم ذلك في أن تظل أغانيها دائمًا في آذان المستمعين حتى الآن، وإليكم مجموعة صور نادرة للنجمة الراحلة نرى من خلالها طقوس حياتها داخل المنزل.





الطبخ

ظهرت شحرورة صباح في إحدى الصور النادرة لها وهي جالسة على الأرض أثناء تخرط الملوخية كوجبة غذاء.





الكي

كانت صباح كغيرها من السيدات تهتم بشكل كبير بكل ما يتعلق بأعمال المنزل حيث كانت تكوي الملابس الخاصة بها بنفسها، حتى تستعد لخروج بعد ذلك للتصوير أو حضور الحفلات والمناسبات العامة.

الغسيل

وظهرت الشحرورة في إحدى الصور النادرة وهي تعتمد علي نفسها غسل الملابس، حيث كانت تغسل في "الطشت".