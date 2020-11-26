شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ونادر عبد الله.. حكاية 15 سنة تعاون نتج عنها مليار ونصف مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكيمياء في الوسط الغنائى أحد العوامل المهمة التي تضمن النجاح بل التفوق، خاصة عندما يجد المطرب أو المغنى ضالته فى شاعر يستطيع التعبير عما بداخله من أحاسيس، ويقدم له الكلمات التى تجعله قادر على الإندماج وسط معانيها حتى تصل للجمهور بسهولة عندما تكون هذه الكلمات واصفة لمشاعره وأحاسيسه بصدق فيجرى عليها الجمهور، وبالأخص عندما يكون هناك صوت قوى معبرا عن هذه الأحاسيس والمعانى المتواجدة بين طيات الكلمات.

هذا الأمر بدأ منذ سنوات طويلة وأصبح واقع ملموس، منذ أن تواجدت فيروز على الساحة وكونت ثنائى قوى مع الرحبانية نتج عنها أغانى ناجحة للغاية استمرت حتى الآن، كذلك عبد الحليم حافظ والشاعرين الكبيرين مرسى جميل عزيز ومأمون الشناوى، حيث كان هذا الثنائى لهما نصيب الأسد من أغانى عبد الحليم حافظ وجميعها حقق نجاح كبير للغاية، لأنهما كان الأقرب لقلب وعقل العندليب الأسمر.

دويتوهات الساحة الغنائية الناجحة بين المطرب أو المطربة والشاعر تستمر بالفعل حتى الآن، وتحقق معادلة ناجحة للغاية، وهو ماتحقق بين النجمة إليسا والشاعر الغنائى نادر عبد الله، ليكونا الاثنان بالفعل هما الثنائى الأنجح على الساحة الغنائية كمطربة وشاعر، فأستمر التعاون بينمها على مدار 15 سنة نتج عنها 30 عمل غنائى، كتب لها منها 29 أغنية بدأت بـ "لو تعرفوه" واستمرت حتى أغنية "عظيمة"، وهى إحدى أغانى ألبومها الأخير، ولحن لها أغنية واحدة.

المميز في تجربة إليسا ونادر عبد الله، هو وجود كيمياء مختلفة، فالأغانى التي قدماها جميعها حققت نجاح وتواجد قوى لنجمة الإحساس وعززت شعبيتها على مستوى الوطن العربى، ومن هذه الأغانى "ياعالم"، "نفسى أقوله"، "حكايتى"، "لو بصيت قدامك"، "بعيش على حسك"، "أيامى بيك"، "خُد بالك عليا"، "أواخر الشـتا"، "تصدق بمين"، "ماتعـرفش ليه"، "من غير مناسبة"،"ماعـاش ولا كـان"، "عـيشة والسلام"، "مــصدومة"، "رُحــتله"،"مـتفـائلة"، "هيلف يلف ويرجعـلي"، "حــالة حـب"، "بـرغم الظـروف"، "قـد الأيام"، "هخاف من إيه"، "ولا بعد سنين"، "مــكتوبة ليك"، "لسه فيها كلام"، "من عينيا دى".

كل هذه الأغانى التي كتبها نادر عبد الله، حصدت إليسا من خلالها على جائزتين ميوزيك أوورد عالميا، إضافة إلي كثير من الجوائز الدولية والإقليمية، فضلا عن وصول إليسا لأكثر من مرة لقائمة الأعلى مشاهدة على إحدى قنوات اليوتيوب المملوكة لكبرى شركات الغناء التي تطرح أغانيها.

مؤخرا احتفل المتابعون على السوشيال ميديا بإنجاز جديد لملكة الإحساس إليسا مع الشاعر نادر عبد الله إذ بلغت مشاهدات أعمالهما سويا مايقرب من مليار ونصف مشاهدة على يوتيوب، علما بأن 70% من حجم أعمالهما معا كان قبل عالم السوشيال الميديا واليوتيوب، ليصبح الثناى إليسا ونادر عبد الله الثنائى الأنجح في عالم الغناء منذ أن أنطلقت إليسا للساحة الغنائية عام 2000.











































