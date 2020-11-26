شكرا لقرائتكم خبر عن مادس ميكلسن بديلاً لـ جونى ديب فى Fantastic Beasts 3 بعد استبعاد الأخير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بعض التقارير الأجنبية، على أن شركة الإنتاج الشهيرة وارنر بروس، تعاقدت مع النجم العالمي مادس ميكلسن، للعب شخصية الساحر جيليرت جريندلفالد في سلسلة أفلام الإثارة والخيال Fantastic Beasts، بعد مغادرة النجم العالمي جوني ديب من السلسلة بسبب خسارته لقضية الاعتداء الجسدي على زوجته السابقة آمبير هيرد.

وكان ميكلسن، أجرى خلال الأيام الماضية، مباحثات ومفاوضات الآن مع القائمين على العمل السينمائي الشهير من أجل تجسيد شخصية الساحر الشهير، والتي خرجت عن مسارها بسبب استبعاد ديب من السلسلة.



مادس ميكلسن

وعلى جانب آخر، أطلق عدد من عشاق النجم العالمي جوني ديب، عريضة لإعادته مرة أخرى لتجسيد شخصية الساحر جيلرت جريندلفالد في سلسلة الإثارة والخيال الشهيرة Fantastic Beasts، بعد استبعاده منذ أيام على خلفية اتهامه بالاعتداء على زوجته السابقة النجمة العالمية آمبير هيرد.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن عشاق النجم العالمي صاحب الـ 55 عاماً، قد وقعوا بالفعل على عريضة اعادته مرة أخرى للسلسلة بعد حصد ما يقارب الـ 150 ألف توقيع خلال ساعات للضغط على شركة الإنتاج الشهيرة Warner Bros، للتراجع عن قراراها بتنحيه من السلسلة.



جوني ديب

وعلي جانب آخر يتوقع مارك ستيفنز، وهو أحد كبار المحامين حسب صحيفة "ذا صن"، أن جوني ديب لن يعمل في هوليوود مرة أخرى بعد استبعاده من سلسلة أفلام "Fantastic Beasts" وقال ستيفنز: "هذا أمر مدمر لمسيرة ديب، فهو الآن أصبح مذنبا في أنظار الجميع، وسيُعرف عنه إلى الأبد بأنه "ضارب زوجته" السكير ومتعاطي المخدرات، هكذا سيُكتب على شاهد قبره عند وفاته".

كما أكد مارك ستيفنز أن الاستئناف الذي سيقوم به جوني ديب على الحكم الصادر ضده، سيكون "ميؤوسا منه وسيحالفه الحظ السيء"، بحسب تعبيره، وبرر ذلك بأنه "لا يمكن لمحكمة الاستئناف التدخل إلا إذا أخطأ القاضي في القانون، حتى أن محامي ديب لم يتمكنوا من تحديد أي خطأ قانوني"