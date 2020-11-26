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شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد خالد صالح بتورتة فى شهر العسل.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد خالد صالح، حيث نشرت صورة تجمعهما من شهر العسل الذي يقضيانه حالياً في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وظهرت هنادى وهي تحتضن زوجها أحمد خالد صالح، وأمامهم تورتة عيد الميلاد موجهة إلية رسالة تهنئة، قائلة: "كل سنة وانت طيب حبيبي"، وسرعان ما استقبلت الصورة عدد كبير من متابعيهم وجمهوره لتهنئة زوجها.
وكانت قد طرحت مهنا، كليب أول أغنياتها التى تقتحم بها عالم الغناء بعنوان "أول كلام"، وتضمن الكليب مشاهد من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، وأهدتها له كما ظهر فى أول الكليب الذى تزين بجملة "إهداء إلى أحمد"، وهى من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل، بيانو الموسيقار هانى مهنا، جتيار مصطفى نصر، وهندسة صوت خالد رؤوف.
ونشرت هنادى، الأغنية عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "It’s wedding song o’clock"، "إنها أغنية الزفاف".
واحتفلت هنادى مهنا وأحمد خالد صالح، بحفل زفافهما مطلع الشهر الحالى، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن وأحيا الفرح نجم الجيل تامر حسنى والنجم حكيم.
وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنا وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذى أعطانى الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".
واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنا لأول مرة فى عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا فى حب بعضهما، وشارك فى العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.
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