شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد خالد صالح بتورتة فى شهر العسل.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد خالد صالح، حيث نشرت صورة تجمعهما من شهر العسل الذي يقضيانه حالياً في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وظهرت هنادى وهي تحتضن زوجها أحمد خالد صالح، وأمامهم تورتة عيد الميلاد موجهة إلية رسالة تهنئة، قائلة: "كل سنة وانت طيب حبيبي"، وسرعان ما استقبلت الصورة عدد كبير من متابعيهم وجمهوره لتهنئة زوجها.

وكانت قد طرحت مهنا، كليب أول أغنياتها التى تقتحم بها عالم الغناء بعنوان "أول كلام"، وتضمن الكليب مشاهد من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، وأهدتها له كما ظهر فى أول الكليب الذى تزين بجملة "إهداء إلى أحمد"، وهى من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل، بيانو الموسيقار هانى مهنا، جتيار مصطفى نصر، وهندسة صوت خالد رؤوف.