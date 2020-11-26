جينيفر لوبيز عارية بالكامل فى جلسة تصوير جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية جينفر لوبيز عن صورة من جلسة تصوير جديدة، لتصدر غلاف مجلة، وظهرت لوبيز عارية بالكامل في الصورة التي كشفت عنها من خلال الانستجرام الخاص بها.



جينيفر لوبيز عارية في جلسة تصوير جديدة

شوهدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز متوجهان إلى عطلة عيد الشكر مع توأم جي لو البالغان من العمر 12 عامًا ماكس وإيمي، وذلك وبعد تم انتقادهم على وسائل التواصل الاجتماعي لسفرهم على متن طائرة خاصة إلى نيويورك للاحتفال بعيد الشكر بعد أن ناشد مركز السيطرة على الأمراض الأمريكيين عدم السفر لقضاء العطلة وسط زيادة في حالات COVID-19.

وظهرت جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز وابنائها بملابس ثقيلة لمواجه برودة الجو، كما ارتدوا الأقنعة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان قد سأل أليكس رودريجيز معجبيه عن خططهم لليوم الكبير عندما سافر إلى منزله في ميامي على متن طائرة خاصة فاخرة مع خطيبته جينيفر لوبيز، وبذلك غاب لاعب البيسبول السابق البالغ من العمر 45 عامًا عن الهدف حيث شجع متابعه علي امر خطأ في الوقت الحالي اي وسط جائحة فملايين الأشخاص حول العالم لن يتمكنوا من قضاء الوقت مع أحبائهم بسبب لفيروس كورونا.

وكانت قد سيطرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز على المسرح حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية 2020 الذى أقيم قبل ساعات ، حيث قدمت لوبيز أداء مفعم بالحيوية في حفل، وظهرت النجمة البالغة من العمر 51 عامًا مع المغني مالوما ، حيث قدما أداء غنائي من الكوميديا ​​الرومانسية فيلم Marry Me. والمقرر عرضه قريبا.