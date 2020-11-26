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تراند اليوم : تعرف علي أفضل أفلام كوميدية في 2020.. إتفرج

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بوسي فوزي 0 تبليغ

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مع كثرة الأحداث السلبية في 2020, وحالة التوتر التي انعكست على العالم بأكمله، نحتاج إلى جرعة كوميديا لتخفيف هذه الانفعالات.

ومع نهاية العام، نرصد أفضل الأفلام الكوميدية التي صدرت في 2020 في التقرير التالي..

1- Palm Springs

   

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فيلم “بالم سبرنجز”، بطولة آندي سامبيرج وكاميلا منديس، ويدور حول شخصين يعيدان اليوم نفسه من حياتهما مرارًا وتكرارًا.

2- The Lovebirds

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فيلم “ذا لاف بيردز”، بطولة عيسى راي، ويدور حول ثنائي تنهار علاقته، لكن حادث قتل يتورطا فيه عن طريق الخطأ، يقودهما للعمل سويًا من أجل حل ملابسات جريمة القتل.

3- Downhill

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فيلم “داون هيل”، بطولة ويل فاريل وجوليا لوي درايفس، ويدور حول ثنائي يعلق في انهيار ثلجي في جبال الألب مما يضطرهما إلى إعادة تقييم علاقتهما.

4- Emma

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فيلم “إيما”، بطولة آنيا تايلر جوي، ويتناول محاولة فتاة التدخل في حياة عائلتها وأصدقائها من أجل مساعدتهم في العثور على الحب.

5- The King of Staten Island

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فيلم “ملك جزيرة ستاتن”، بطولة بيت ديفيدسون، وهو مقتبس من حياته الشخصية، إذ يدور حول حياته الكوميدية وتأثير وفاة والده عليه.

 

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