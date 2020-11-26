شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا أورا تثير ضجة فى لندن بفستانها من "Dice Kayek".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُعرف النجمة العالمية ريتا أورا بأنها تسعى دائمًا لوقع بصمات قوية فى عالم الفن، ويقال إنها جمعت ثروة رائعة بقيمة 20 مليون جنيه إسترلينى بسبب غنائها وعملها كسيدة أعمال، ظهرت ريتا أورا البالغة من العمر (29 عامًا) و هى تروج لمجموعة منتجاتها من المشروبات الكحولية وذلك فى لندن.

اختارت ريتا أورا أن ترتدى فستانا قصيرا باللون الأصفر مزود بـ"حزام " كبير الحجم باللون الأسود وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Dice Kayek"، ولكى تكمل أناقتها ووضع لمسة مفعمة بالحيوية اختارت مجوهراتها بدقة شديدة.

يذكر أن ريتا أورا قررت أن تحتفل مؤخرا بعيد ميلاد شقيقها "دون" وسط محبيها وعشاقها على طريقتها الخاصة ، حيث استعانت النجمة الشهيرة البالغة من العمر (29 عاما) بألبوم صور العائلة لتحفل بعيد ميلاده الـ 23 لتكشف عن بعض الصور المميزة، حيث نشرت ريتا أورا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" عدة صور جمعتها بشقيقها دون "don" وهى صور التقطت لهما بمرحلة الطفولة فى إطار أسرى بالمنزل مع والديهما و صور أخرى خلال إحدى النزهات، وكانت هذه الصور بمثابة مفاجأة للكثيرين وخاصة أن أورا نادرا ما تنشر هذه النوعية من الصور .



ريتا اورا (5)