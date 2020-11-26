شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: أنا موحدة بالله وربنا في قلبي والجن لو شافني يتحرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة بشري في لقائها مع الزميل علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365 إنها تشارك في مسلسل جديد بعنوان وادي الجن، معبرة عن سعادتها بتوظيف لغتها العربية التي تحبها وتحب التحدث بها في عمل فني.

وأشارت إلي أن المسلسل سيكون العمل الثاني الذي يجمعها بالمخرج حسام الجوهري بعد فيلم ليل داخلي، موضحة أن العمل يعتمد علي تقنيات حديثة نادرًا ما يتم استخدامها في الدراما المصرية والعربية.

أما عن ما اذا كانت لها تجارب مع الجن والعفاريت، فقالت بشرى: "الجن لو شافني يخاف أنا موحدة بالله وربنا في قلبي والجن لو شافني وكان غير مؤمن يتحرق علي طول".

بشرى، تشارك في بطولة مسلسل "الاختيار 2"، مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى.

وقالت بشرى لـ"الخليج 365"، إننا كفريق عمل نتحمل مسئولية توضيح الحقائق للناس فى أحداث المسلسل، خاصة أن هناك تضحيات كبيرة يقدمها أبناؤنا من الجيش والشرطة لا نعلم عنها شيئًا، حيث يتعرضون للخطورة ويقدمون أرواحهم الغالية من أجل حمياتنا، مشيرة إلى المسلسل يحمل الكثير من المفاجآت في أحداثه، حيث تعتمد الحكاية على توضيح كل المعلومات التي تظهر مدى الخطورة التي تتعرض لها البلاد بسبب الخونة والمرتزقة وغيرهم من الفاسدين.

وأوضحت بشرى، أنها ممتنة للغاية بالتعاون مع المخرج بيتر ميمى، خاصة أنه مخرج "مش بيبهدل الممثلين اللى معاه"، ويعلم قيمة الموهبة جيدًا ويوجه ويقدم النصائح بشكل مميز وراقى.