شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تبدأ قضاء عطلة عيد الشكر بعد تعرضها للانتقادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز متجهين إلى عطلة عيد الشكر مع توأم جي لو البالغان من العمر 12 عامًا ماكس وإيمي، وذلك وبعد انتقادهما على وسائل التواصل الاجتماعي لسفرهما على متن طائرة خاصة إلى نيويورك للاحتفال بعيد الشكر بعد أن ناشد مركز السيطرة على الأمراض الأمريكيين عدم السفر لقضاء العطلة وسط زيادة في حالات COVID-19.



جينيفر لوبيز تقضي اجازة عيد الشكر برفقة عائلتها (1)



جينيفر لوبيز تقضي اجازة عيد الشكر برفقة عائلتها (2)



جينيفر لوبيز تقضي اجازة عيد الشكر برفقة عائلتها (3)



جينيفر لوبيز تقضي اجازة عيد الشكر برفقة عائلتها (4)

وظهرت جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز وابنائها بملابس ثقيلة لمواجه برودة الجو، كما ارتدوا الأقنعة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان قد سأل أليكس رودريجيز معجبيه عن خططهم لليوم الكبير عندما سافر إلى منزله في ميامي على متن طائرة خاصة فاخرة مع خطيبته جينيفر لوبيز، وبذلك غاب لاعب البيسبول السابق البالغ من العمر 45 عامًا عن الهدف حيث شجع متابعه علي امر خطأ في الوقت الحالي اي وسط جائحة فملايين الأشخاص حول العالم لن يتمكنوا من قضاء الوقت مع أحبائهم بسبب لفيروس كورونا.

وكانت قد سيطرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز على المسرح حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية 2020 الذى أقيم قبل ساعات ، حيث قدمت لوبيز أداء مفعم بالحيوية في حفل، وظهرت النجمة البالغة من العمر 51 عامًا مع المغني مالوما ، حيث قدما أداء غنائي من الكوميديا ​​الرومانسية فيلم Marry Me. والمقرر عرضه قريبا.