شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد فني يؤكد إجادة بهاء سلطان قراءة القرآن وأحكام التلاوة بمهارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علي عمران، شاعر وناقد، إن أي إنسان يستطيع أن يتلو القرآن إذا التزم بآداب وأحكام التلاوة، لافتًا إلى أن بهاء سلطان أجاد قراءة القرآن وأحكام التلاوة بمهارة، وليس لي أي علاقة بماضيه.

وأضاف علي عمران، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية"TeN"، اليوم الأربعاء، أنه مع المطرب مثلما يتخذ من أي اتجاه، والشاهد في ذلك أن يكون هناك علم لما يقدم، ولكن عليه أن يتقيد بأحكام التلاوة واللغة، وبهاء سلطان يقلد مدرسة الشيخ مصطفى إسماعيل.

وأوضح أن بهاء سلطان لابد أن يكون له مدرسة خاصة به، لافتًا إلى أن تلاوة القرآن فن ولكن له أحكام ومبادئ لابد أن يلتزم بها، وأن بهاء سلطان اتخذ منهجين هما محمد عمران ومصطفى إسماعيل، ولابد أن يكون له إحساس خاص به.