شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: نتحمل مسئولية إيضاح الحقيقة فى مسلسل "الاختيار 2" ونبرز دور الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة بشرى، تصوير دورها في أحداث مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وصورت بشرى عدة مشاهد الأيام الماضية، جمعتها مع كريم عبد العزيز، ومن المقرر أن تستأنف تصوير باقى المشاهد بدءًا من يوم السبت المقبل.

وقالت بشرى لـ"الخليج 365"، إننا كفريق عمل نتحمل مسئولية توضيح الحقائق للناس فى أحداث المسلسل، خاصة أن هناك تضحيات كبيرة يقدمها أبناؤنا من الجيش والشرطة لا نعلم عنها شيئًا، حيث يتعرضون للخطورة ويقدمون أرواحهم الغالية من أجل حمياتنا، مشيرة إلى المسلسل يحمل الكثير من المفاجآت في أحداثه، حيث تعتمد الحكاية على توضيح كل المعلومات التي تظهر مدى الخطورة التي تتعرض لها البلاد بسبب الخونة والمرتزقة وغيرهم من الفاسدين.

وأوضحت بشرى، أنها ممتنة للغاية بالتعاون مع المخرج بيتر ميمى، خاصة أنه مخرج "مش بيبهدل الممثلين اللى معاه"، ويعلم قيمة الموهبة جيدًا ويوجه ويقدم النصائح بشكل مميز وراقى، لافتة إلى أن بيتر ميمى ومدير التصوير حسين عسر هما الأبطال الحقيقين في ملحمة "الأختيار 2" خاصة أنهما يبذلان جهدًا مضنيًا في ظهور العمل بشكل راقٍ وحقيقى وصادق، بالإضافة إلى أنهما يمتلكان خبرات كبيرة في منطقة الأعمال الوطنية التي تتطلب جهدًا وعرقًا وتعبًا.

يذكر أن مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، ويشارك في بطولة العمل بجانبهما كل من بشرى، هادى الجيار، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، وأخرون، سيناريو وحوار هانى سرحان، اخراج بيتر ميمى، انتاج سينرجى .