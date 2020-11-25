على الحجار يحيى احتفالية ذكرى رحيل المخرج المسرحى محسن حلمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم على الحجار احتفالية المخرج المسرحى الراحل محسن حلمى، والتى نظمها صالون الجيزويت اليوم الأربعاء بمسرح الجيزويت تحت عنوان " محسن حلمى عمر مع المسرح " والذى حضرها باقة كبيرة من الفنانين منهم زوجته الفنانة سلوى محمد على، وابنته مى حلمى والمخرج المسرحى حسن الوزير والشاعر إبراهيم داود، الكاتب محمد هاشم، والفنانة عزة الحسينى، والفنان سعيد الصالح والشاعر إبراهيم عبد الفتاح
وقدم على الحجار أغنية بعنوان "حلمى عايش" تأليف طارق على، ألحان أحمد حمدى رؤوف، وقد كتبت تلك الأغنية خصيصًا للمخرج الراحل محسن حلمى حيث غناها الفنان على الحجار لأول مرة فى حفل تأبينه والذى أقيم فى ذكرى الأربعين من وفاته بالمسرح القومى، وتعتبر هذه هى المرة الثانية الذى يغنيها منذ ذلك الوقت .
يذكر أن المخرج الراحل محسن حلمى يعد من أهم مخرجين المسرح فى مصر ، وقدم عددا من العروض المسرحية الرائعة منها "عريس لبنت السلطان، ليلة من ألف ليلة" للنجم يحيى الفخراني، "فيما يبدو سرقوا عبده، حلو وكداب، أولاد ثريا"، وقد تم تكريمه في الدورة الأخيرة للمهرجان القومي للمسرح.
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