شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد والعودة لأجواء منتصف القرن الماضى بفستان "فيروزى" وسيارة كلاسيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الديفا سميرة سعيد الأنظار بإعادة نشر صورة من جلسة تصوير لإحدى المجلات، حيث ظهرت فى إطلالة شبابية مميزة، ارتدت خلالها فستان "فيروزى" اللون، متكئة على سيارة كلاسيكية، فى أجواء منتصف القرن العشرين، وذلك من خلال الصورة التى نشرتها عبر حسابها على انستجرام، وأتبعتها بإيموجى "قلب أحمر".



سميرة سعيد

يذكر أن آخر ما طرحته النجمة سميرة سعيد، هو غناء تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى، كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى، بالإضافة إلى طرح كليب أغنية "قط وفار"، التى تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسى، عبر قناتها بموقع يوتيوب.، الذى كشف أن فكرة الأغنية تم الاستقرار عليها منذ قرابة سنة ونصف، بعد جلسة عمل جمعته مع الديفا لاستعراض عدة أعمال غنائية مقترحة وقع من بينها اختيار سميرة على "قط وفار"، ومن ثم بدأ نابلسى العمل على تسجيلها وتوزيعها منذ سبعة أشهر، موضحاً أن لون الأغنية الموسيقى يمتاز بالطاقة ويمزج بين الريجاتون و الـ K-pop مع الفيوجن بوب، والعمل من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد.

الجدير بالذكر، أن الديفا سميرة سعيد، شاركت فى برنامجها الجديد The Voice Senior لاكتشاف المواهب فوق الـ 60 عاما، وهو برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب الغنائية لفوق الـ 60 عاما، ويشارك في لجنة تحكيمه كل من الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بمصر، الفنان ملحم زين والمطربة اللبنانية نجوى كرم.

البرنامج انطلق تصويره فى بداية العام الحالى، وتأجل عرضه بسبب أحداث لبنان، قبل عرضه مؤخراً وانطلق تصويره بمرحلة "الصوت وبس"، التي تتكون من حلقتين فقط، ويطل فيها المشاركون من جميع أنحاء الوطن العربي كي يقدموا أصواتهم رغبة في التفات أحد المدربين لهم.