شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث عارض أزياء لماركة عالمية في أحدث ظهور.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف النجم العالمي كريس هيمسوورث، الأنظار اليه في ظهوره الجديد الذي تحول فيه لعارض أزياء لماركة عالمية تشتهر في عالم الموضة والأزياء، حيث شارك متابعيه وجمهوره بموقع انستجرام، مقطع فيديو من كواليس جلسة التصوير التي خضع لها.

وكان قد شارك هيمسوورث، متابعيه وجمهوره، بصورة له من استعداده داخل صالة الألعاب الرياضية، قبل البدء في تصوير الجزء الثانى من سلسلة أفلام الاكشن Extraction ، المقرر طرحه العام المقبل عبر منصة نتفليكس التليفزيونية.

ونشر هيمسوورث صاحب الـ37 عاما، صورته عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وهو يقوم بسحب إحدى المعدات العملاقة، للمحافظة على لياقته البدنية، قبل البدء في تصوير أفلامه الجديدة والتى يشتهر فيها بالأكشن والحركة.



كريس هيمسوورث



هيمسوورث في جلسة التصوير

فيلم Extractionيدور حول تايلر ريك (كريس هيمسورث)، هو أحد الجنود المرتزقة الذي ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة جديدة، حيث يجب عليه إنقاذ ابن أحد أكبر المجرمين على أثر جرائم دولية، لكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.

الفيلم الجديد يدور فى إطار إثارة وحركة وتشويق، ومن إخراج سام هارجراف، فيلم Extraction من إنتاج شركتي AGBO Films وTGIM Films, Inc.، وقام بالإنتاج كل من جو روسو، أنتوني روسو، مايك لاروكا، كريس هيمسورث، إريك جيتر، وبيتر شيورين.