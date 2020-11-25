شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز في ورطة بسبب حبيبها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية جينيفر لوبيز وحبيبها في ورطة، فبعدما ناشد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكيين البقاء في منازلهم وتجنب التجمعات الكبيرة خلال عطلة عيد الشكر هذا الأسبوع في محاولة للحد من حالات الإصابة بفيروس COVID-19 المتزايدة.





سأل أليكس رودريجيز معجبيه عن خططهم لليوم الكبير عندما سافر إلى منزله في ميامي على متن طائرة خاصة فاخرة مع خطيبته جينيفر لوبيز، وبذلك غاب لاعب البيسبول السابق البالغ من العمر 45 عامًا عن الهدف حيث شجع متابعه علي امر خطأ في الوقت الحالي اي وسط جائحة فملايين الأشخاص حول العالم لن يتمكنوا من قضاء الوقت مع أحبائهم بسبب لفيروس كورونا.

وكانت قد سيطرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز على المسرح حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية 2020 الذى أقيم قبل ساعات ، حيث قدمت لوبيز أداء مفعم بالحيوية في حفل، وظهرت النجمة البالغة من العمر 51 عامًا مع المغني مالوما ، حيث قدما أداء غنائي من الكوميديا ​​الرومانسية فيلم Marry Me. والمقرر عرضه قريبا.