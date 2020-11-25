شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى مينوج تحلم بالتعاون مع عدد من نجمات الغناء .. تعرف عليهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشارت النجمة العالمية كيلى مينوج التى أصدرت ألبومها الجديد "disco " منذ عدة أيام أنها تتمنى التعاون مع عدد كبير من نجمات عالم الغناء خلال الفترة المقبلة ، و هو التصريح الذى تصدر الكثير من المواقع الفنية الشهيرة .

قالت كيلى مينوج لـ " ELLE " فى مقابلة جديدة: "لقد تعاونت مع الكثير من النجوم على مر السنين ، و "بالتأكيد أود أن أتعاون مع المزيد من النساء خلال الفترة المقبلة " ، و اشارت النجمة الشهيرة أن من بين النجمات التى تتمنى العمل معهن هى إيقونة الموسيقى و الغناء مادونا ، و أكدت كيلى أن إذا قامت فعلا بهذا التعاون سيكون أمر مذهل .



كيلي وومادونا

و أشارت كيلى مينوج أنها تحب أيضا التعاون مع دوا ليبا و ليدى جاجا و مايلى سايروس ، وهى التصريحات التى أثارت ضجة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية.

يذكر أن كيلي مينوج ستشارك في " Studio 2054 " المقرر إقامته في 27 نوفمبر الجارى للنجمة العالمية دوا ليبا و انتشرت سلسلة من التكهنات حول تقدم الثنائى دويتو غنائى معا خلال هذا البث .