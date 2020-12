شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترشيحها لإحدى جوائز Grammy 2021 .. نجاح Dynamite يسيطر على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع كليب "Dynamite" للفريق الكورى الشهير "BTS" أن يحقق نسبة مشاهدة ضخمة علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، فالكليب الذي أطلقه الفريق الكوري في 20 أغسطس الماضي حقق نسبة مشاهدة تخطت الـ 635 مليون مشاهدة حتي الآن، إضافة الي حصده سلسلة طويلة من الإشادات من قبل المعنيين بالموسيقي والغناء حول العالم.

من جهة أخرى تصدر الفريق الكورى الشهير "BTS" كل المواقع الفنية الشهيرة وذلك بعد أن أصبح الفريق هو أول فريق بوب كورى يدخل ضمن ترشيحات جوائز "Grammy" لعام 2021 وهو إنجاز جديد وحلم استطاع أعضاء الفريق تحقيقه.

تنافس أغنية "Dynamite " للفريق الكورى الشهير "BTS" بفئة " Best Pop Duo/Group Performance ، وهى الفئة التى رشح لها عدد من نجوم العالم و هم ليدى جاجا و اريانا جراند باغنيتهما " Rain On Me " ، و دوا ليبا وجى بافلين و باد بانى و تاينى بـ " Un Dia (One Day) " ، كذلك تايلور سويفت و بون إيفر بأغنية " Exile " ، كما ينافس أيضا على نفس الجائزة النجم العالمى جاستين بيبر و كوافو بأغنية " Intentions " .

