شكرا لقرائتكم خبر عن صالون الجيزويت يحتفى بالمخرج محسن حلمى فى ذكرى وفاته بحضور سلوى محمد على.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام صالون الجيزويت الثقافى منذ قليل احتفالية بعنوان "محسن حلمى عمر مع المسرح" بمسرح الجيزويت وذلك احتفاء منه بالذكرى السنوية للمخرج المسرحى الكبير محسن حلمى، وذلك بحضور زوجته الفنانة سلوى محمد على، وعلى الحجار والمخرج المسرحى حسن الوزير والشاعر إبراهيم داود، الكاتب محمد هاشم، والفنانة عزة الحسينى، والفنان سعيد الصالح .

وستتضمن الاحتفالية فقرة غنائية للفنان الكبير على الحجار، كما سيدير الاحتفالية هشام أصلان مدير صالون الجيزويت، وسيتحدث أصدقاء الراحل محسن حلمى عن مشواره الفنى والإنساني ، وسيلقى الشاعران الكبيران إبراهيم داود وإبراهيم عبد الفتاح قصائد فى محبة محسن حلمى.

يذكر أن المخرج الراحل محسن حلمى يعد من أهم مخرجين المسرح فى مصر، وقدم عددًا من العروض المسرحية الرائعة منها "عريس لبنت السلطان، ليلة من ألف ليلة" للنجم يحيى الفخراني، "فيما يبدو سرقوا عبده، حلو وكداب، أولاد ثريا"، وقد تم تكريمه في الدورة الأخيرة للمهرجان القومي للمسرح.